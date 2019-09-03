«Профспецтрансу» грозит штраф после пожара на мусорном полигоне

«Профспецтрансу» грозит штраф после пожара на мусорном полигоне
На полигоне ТБО в Ленобласти произошел пожар. Фото: Департамент Росприроднадзора по СЗФО.

После пожара на мусорном полигоне близ деревни Захонье в Волосовском районе Ленобласти компании ООО «Профспецтранс» грозит штраф. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает Департамент Росприроднадзора по СЗФО.

Предприятие не уведомило ведомство о пожаре 11 июля. О возгорании на полигоне твердых бытовых отходов представители Росприроднадзора узнали из новостных сводок.

Напомним, недалеко от деревни Захонье загорелся мусор на площади 30 кв. метров. Глубина тления составила 5-6 метров. Возгорание было ликвидировано лишь на следующий день — 12 июля.

«Учитывая факт возникновения нештатной ситуации, у надзорного ведомства есть основания полагать, что общество не соблюдало требования при обращении с отходами при организации деятельности по их размещению», — сообщили в пресс-службе Департамента Росприроднадзора по СЗФО.

Теперь ООО «Профспецтранс» грозит административная ответственность за сокрытие экологической информации и нарушении правил при обращении с отходами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Росприроднадзор предупредил «Водоканал» после загрязнения Мурзинки. Вдоль набережной река стала белесой.

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