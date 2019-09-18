Москвич купил лотерею и стал обладателем 286 млн рублей

Мужчина стал одним из семи россиян, получившие огромные суммы после участия в розыгрыше.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем сообщает «Телеканал 360». Житель Москвы решил испытать удачу и купил лотерейный билет за 200 рублей. Неожиданно для себя и всех он смог выиграть огромную сумму – 286 147 104 рублей. Россиянин смог отгадать выигрышную комбинацию чисел, что и привело его к победе. Имя счастливчика пока не разглашается. Уточняется, что москвич попал в топ-7 удачливых россиян.

Напоминаем, что первое место среди везунчиков занимает пенсионерка Наталья Власова. Она смогла выиграть полмиллиарда рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцы часто выигрывают в лотереи благодаря энергетике города.

Северная столица стала первой по выигрышам в лотереи – сейчас в городе проживает 64 «лотерейных миллионера». Экстрасенс назвал причины явления.