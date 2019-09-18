Россияне назвали петербуржцев высокомерными

Северная столицы попала в топ-3 городов, в которых проживают люди, не способные признавать свои ошибки и не готовые к критике.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Рейтингом поделилось издание «Комсомольская правда». Социологический опрос проводили в разных городах России – у всех людей спрашивали, где проживают высокомерные люди. Большая часть заявила, что этот эпитет олицетворяет жителей Воронежа. Второе место досталось петербуржцам, а тройку лидеров замкнула Казань.

Москва заняла лишь седьмое место, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Довольно часто именно москвичей принято считать грубыми, а петербуржцев, напротив, культурными людьми. Из-за чего досталось воронежцам и казанцам – тоже не совсем понятно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Росстате назвали средний возраст россиян. Разница среднего возраста между мужчинами и женщинами в РФ составляет пять лет. Так, среди мужчин средний показатель – 37,26 года, у женщин – 42,41 года.