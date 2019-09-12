В Росстате назвали средний возраст россиян

Средний возраст жителей России за прошлый год составил 40,02 года. Больше всего молодых жителей среди регионов РФ оказалось в Чечне.

Как сообщают в Росстате, разница среднего возраста между мужчинами и женщинами в РФ составляет пять лет. Так, среди мужчин средний показатель – 37,26 года, у женщин – 42,41 года.

Среди самых возрастных регионов оказались Тамбовская область – 42,4 года, Тульская область (43,31) и Рязанская область (42,79).

В топ-3 самых молодых регионов вошли Чечня, где средний возраст жителя— 28,68 года, Тува (29,75), а также Ингушетия (31,55).

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в ведомстве назвали среднесуточную калорийность россиянина. Самым калорийным оказался рацион граждан Дагестана. Ежедневно они потребляют почти 4 тысячи калорий.