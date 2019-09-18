СМИ пишут об улучшении состояния Заворотнюк

Актриса якобы пришла в сознание и может дышать самостоятельно.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на источники в медицинских кругах. Он рассказал, что Анастасии Заворотнюк лучше — она находится в сознании. Пока что никаких официальных данных не публиковали – ни родные и близкие актрисы, ни ее представители.

Напоминаем, что слухи о болезни Заворотнюк заполонили СМИ еще в августе 2019 года. Актриса отрицала, а инсайдеры говорили, что она скрывает страшную тайну. В сентябре звезду госпитализировали и скрывать наличие опухоли головного мозга стало бессмысленным.

До сих пор окружение Заворотнюк никак не подтверждает информацию о ее состоянии.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Разин хочет судиться с Первым каналом после эфира про Заворотнюк. Во время эфира радиоведущая Алла Довлатова обвинила Разин в пиаре на ситуации вокруг артистки. Довлатова заявила, что Разин не имеет никакого отношения ни к актрисе, ни к ее близким.