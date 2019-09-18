Чиновница из Ульяновска извинилась за селфи в ванне шоколада осталась при должности

Чиновница из Ульяновска извинилась за селфи в ванне шоколада осталась при должности
Женщина уже удалила снимок. Фото: instagram.com / @openysheva_sv

Женщина уже удалила провокационный снимок. В администрации ее не стали увольнять.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем сообщает RT.

Все началось со снимка, опубликованного советником губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере Светланой Опенышевой в Instagram. Чиновница выложила селфи, на котором она принимает шоколадные ванны. В подписи к фотографии она отметила, что такого удовольствия много не бывает. Подписчики раскритиковали женщину за шикарный образ жизни и задались вопросом, где она так много зарабатывает, чтобы купаться в шоколаде.

Скандал дошел до администрации Ульяновской области – губернатор Сергей Морозов назвал все это «чудачеством». Тем не менее, Опенышеву решили не увольнять.

Сама советник заверила, что ей стыдно, но она не хотела никого обидеть. Она подчеркнула, что ее отдых в санатории в Азербайджане не такой уж дорогой.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что чиновница, назвавшая жертв наводнения в Тулуне «быдлом», уволилась.

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