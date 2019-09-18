Главы всех городов и районов Крыма покинули посты

Главы всех городов и районов Крыма покинули посты
Фото: pixabay

Их места займут люди, которых хочет видеть в своей команде глава полуострова.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в Facebook. Он написал, что все главы городских и районных администраций сложили полномочия. Такое решение приняли, чтобы сформировать новую команду. В скором времени избранные народом депутаты объявят конкурс, в рамках которых наберут недостающих людей. Сколько именно людей уволили и чем они займутся сейчас – не уточняется.

Напоминаем, что этим летом президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Украине придумывают планы по «возвращению» Крыма. По его словам, главу полуострова необходимо снять с должности провести в Крыму «свободные выборы». При этом бизнес в Крыму будет «освобожден» при помощи международных партнеров, которые будут контролировать регион.

администрация крым
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