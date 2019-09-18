Иномарка влетела в «Чижик» в Красногвардейском районе

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Разве что транспортные средства выглядят помято.

Об этом стало известно 18 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди поделились подробностями и фотографиями с места происшествия. Все случилось на пересечении проспектов Ударников и Наставников. Автомобиль по непонятной причине наехал на «Чижик». Пока непонятно, получил ли кто-нибудь травмы. Свидетели уверяют, что авария никак не повлияла на дорожную ситуацию.

«Чижик», конечно, неприметный такой, замаскировался и напал»,

— шутят пользователи под постом.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что после ДТП на Невском госпитализировали женщину. Женщина переходила дорогу, нарушая правила дорожного движения, когда на нее наехал «Мерседес». Водитель просто не успел отреагировать на неожиданного пешехода.