Петербургский банкир обвиняется в краже 268 млн рублей

Петербургский банкир обвиняется в краже 268 млн рублей
20 сентября следствие подаст ходатайство об аресте преступника. Фото: https://pixabay.com

Президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова обвиняют в присвоении из банковского сейфа 268 миллионов рублей.

29 мая этого года проверяющими из Центробанка была обнаружена недостача в сейфовой комнате «Прайм финанс», отделение которого располагается на улице Лебедева. Недостающие средства суммарно равнялись 268 миллионам рублей.

Глава банка Михаил Табунов обвиняется в сговоре, в ходе которого брал из «своего» банка деньги на личные нужды, забывая, что хранящиеся в нем средства принадлежат другим людям. Кроме того, президент «Прайм Финанс» вносил в отчетность заведомо ложные сведения о финансовом состоянии своей организации. Эти цифры предоставлялись российскому Центробанку.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что обвиняемый в мошенничестве бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян заявляет суду о своей невиновности.

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