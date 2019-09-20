Спарринг с офицером закончился для военнослужащего из Лебяги комой

Нейрохирурги Петербурга борются за жизнь 20-летнего военнослужащего разведывательной роты. Пять суток молодой человек не приходит в себя. Он получил травмы в результате спарринга с офицером.

Инцидент произошел в военной части 3526 в поселке Лебяжье (бытовое название Лебяга). Согласно официальной информации, пострадавший получил несколько ударов от офицера во время тренировочного боя. Однако в закрытой группе в «ВКонтакте» приведена иная информация. Пользователи пишут, что между участниками завязалась потасовка во время обеда, после ругательных слов они перешли к действиям.

После боя военнослужащий впал в кому. В настоящее время он находится в реанимации, врачи не делают утешительных прогнозов.

Как сообщает «Фонтанка.ру», детали произошедшего изучают следователи 53-го военно-следственного отдела, а также прокуратура. Решение о возбуждении дела пока не принято.

Ранее в GazetaSPb сообщали о 14-летнем подростке, который впал в кому после операции.