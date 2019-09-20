Петербург и Ленобласть не дождались обещанного снега

Подготовка к борьбе со снегом в этом году началась в сентябре. Дорожники Ленобласти вывели на уборку порядка 300 спецмашин.

Однако обещанный первый снег так и не выпал. Ожидалось, что заморозки до минус четырех и осадки придут в регион в пятницу, 20 сентября.

Дорожные службы в связи с этим перешли в режим повышенной готовности. Чтобы сделать движение транспорта максимально безопасным, на борьбу с гололедом вывели несколько сотен единиц спецтехники.

«Сейчас начинается период температурных качелей, когда днем еще воздух прогревается, а ночью столбик термометра опускается ниже ноля», — предостерегал глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Опасения дорожников пока не подтвердились. Но приготовления, похоже, не напрасны. По данным Северо-Западного УГМС, мокрый снег вместе с дождем придет в Петербург и Ленобласти. Температура воздуха в отдельных районах области ночью опуститься до минус 3, в городе — до 0. Днем в Петербурге ожидаются 7-8 градусов тепла. В соседнем регионе — 4-9.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Петербурга жалуются на холод в квартирах. Несмотря на некомфортные два градуса по ночам, отопление до сих пор не дали.