Дороги в Ленобласти готовят к первому снегу

Дороги в Ленобласти готовят к первому снегу
В регионе ожидаются первый заморозки до минут четырех градусов и первый снег. Фото: pixabay

Несколько сотен специальных машин выйдут на борьбу с гололедом в Ленинградской области, сообщают в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

В пятницу, 20 сентября, в регионе ожидаются первый заморозки до минут четырех градусов и первый снег. Как сообщили в ведомстве, дорожники Ленобласти, отвечающие за региональные трассы, перешли на усиленный рабочий режим в связи с грядущими погодными условиями. Порядка 300 машин спецтехники выйдут на дороги.

Противоледные реагенты также подготовлены дорожными службами. В случае необходимости наиболее загруженные трассы будут круглосуточно патрулироваться службами.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге минувшая ночь стала самой холодной за четыре месяца. ночь с 18 на 19 сентября температура воздуха в Петербурге составила лишь +2,9 градуса. Таких холодов не было с начала мая.

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