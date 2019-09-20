Начались продажи билетов на новые «Сапсаны»

Начались продажи билетов на новые &#171;Сапсаны&#187;
Продажи билетов на новые поезда, курсирующие между Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом, уже открыты. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Первый рейс модернизированного скоростного поезда состоится 18 декабря 2019 года. В течение следующих двух лет планируется обновление всех 16 курсирующих составов.

В новых вагонах «Сапсанов» розетки находятся прямо в ручках кресел. Также, разработчики улучшили систему освещения, теперь яркость регулируется в зависимости от времени суток за окном. Кроме того, заменили затемняющие шторы на окнах. Теперь пассажиры скоростных поездов смогут воспользоваться установленными в вагонах кулерами с питьевой водой.

Позаботились и о маленьких детях и их родителях: в одном из вагонов оборудована игровая зона для детей и пеленальный столик.

Как отметили в РЖД, дизайн модернизированных вагонов разрабатывался совместно с потенциальными пассажирами, с помощью интернет-голосования.

Ранее GazetaSPb сообщала о совместном участии городских властей и РЖД в ремонте Цимбалиского путепровода.

новости новые вагоны ржд сапсан
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Загрязненная вода может вызвать рак
Самые древние птицы на Земле найдены в Новой Зеландии
Японские ученые рассказали как проверить, доживет ли человек до 80 лет
Один из задержанных браконьеров КНДР умер
Начались продажи билетов на новые «Сапсаны»
Стали известны характеристики новейшего истребителя МиГ-35
На берегах Ивановского карьера открыли сад
В ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека