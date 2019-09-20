Начались продажи билетов на новые «Сапсаны»

Продажи билетов на новые поезда, курсирующие между Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом, уже открыты. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Продажи билетов на новые поезда, курсирующие между Москвой, Петербургом и Нижним Новгородом, уже открыты. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Первый рейс модернизированного скоростного поезда состоится 18 декабря 2019 года. В течение следующих двух лет планируется обновление всех 16 курсирующих составов.

В новых вагонах «Сапсанов» розетки находятся прямо в ручках кресел. Также, разработчики улучшили систему освещения, теперь яркость регулируется в зависимости от времени суток за окном. Кроме того, заменили затемняющие шторы на окнах. Теперь пассажиры скоростных поездов смогут воспользоваться установленными в вагонах кулерами с питьевой водой.

Позаботились и о маленьких детях и их родителях: в одном из вагонов оборудована игровая зона для детей и пеленальный столик.

Как отметили в РЖД, дизайн модернизированных вагонов разрабатывался совместно с потенциальными пассажирами, с помощью интернет-голосования.

Ранее GazetaSPb сообщала о совместном участии городских властей и РЖД в ремонте Цимбалиского путепровода.