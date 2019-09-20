Самые древние птицы на Земле найдены в Новой Зеландии

Самые древние птицы на Земле найдены в Новой Зеландии
Пелагорнитиды появились после того, как вымерли динозавры. Фото: https://pixabay.com/

На территории Новой Зеландии ученые обнаружили останки древнейших птиц, живших на Земле 62 миллиона лет назад.

Несмотря на то, что представители этого семейства, Pelagornithidae, были очень крупными, их найденный предок размером с обычную чайку. Такое открытие позволило скорректировать известные ранее сведения: оказывается, семейство птиц сформировалось на несколько миллионов лет раньше, и не в Северном полушарии, как считалось до этого, а в Южном. Публикация об этом появилась в издании Papers in Palaeontology.

Пелагорнитиды, предка которых обнаружили в Новой Зеландии, имели размах крыльев до 6,4 метров и имели псевдозубы. Вероятно, огромные птицы вымерли из-за наступившего ледникового периода около 2,5 млн лет назад.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что палеонтологи смогли открыть древнейший морской путь в пустыне Сахара.

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