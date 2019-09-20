Самые древние птицы на Земле найдены в Новой Зеландии

На территории Новой Зеландии ученые обнаружили останки древнейших птиц, живших на Земле 62 миллиона лет назад.

Несмотря на то, что представители этого семейства, Pelagornithidae, были очень крупными, их найденный предок размером с обычную чайку. Такое открытие позволило скорректировать известные ранее сведения: оказывается, семейство птиц сформировалось на несколько миллионов лет раньше, и не в Северном полушарии, как считалось до этого, а в Южном. Публикация об этом появилась в издании Papers in Palaeontology.

Пелагорнитиды, предка которых обнаружили в Новой Зеландии, имели размах крыльев до 6,4 метров и имели псевдозубы. Вероятно, огромные птицы вымерли из-за наступившего ледникового периода около 2,5 млн лет назад.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что палеонтологи смогли открыть древнейший морской путь в пустыне Сахара.