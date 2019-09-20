За прошедшие сутки вертолет санавиации четыре раза слетал в Ленобласть

Пациенты в Тихвине, Киришах и Гатчине получили необходимую медицинскую помощь, благодаря оперативной транспортировке.

За 18 сентября вертолет санавиации четырежды совершал вылеты в Ленинградской области. Двое пациентов из Тихвина, с панкреанекрозом и стенокардией, были доставлены в соответствующие медицинские учреждения, где им оказали квалифицированную помощь.

Также, транспортировка оказала жизненно важную услугу женщине из Киришей. Еще один рейс был совершен из Гатчины, где мужчина страдал от острой сердечной недостаточности, в больницу Сестрорецка.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что преступникам, совершившим разбойное нападение на сестрорецкую больницу №40, вынесли приговор. Злоумышленники проведут 13, 8 и 12 лет за решеткой. Напомним, что целью нападавших являлись денежные средства.