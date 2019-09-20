ВТБ предоставит 5,6 миллиардов рублей на постройку ЖК в Петербурге

Объект предположительно будет готов к сдаче через 3 года. Фото: https://pixabay.com/

Объект предположительно будет готов к сдаче через 3 года. Фото: https://pixabay.com/

Росстройинвест привлек более пяти миллиардов рублей в ВТБ, которые банк выделил на постройку жилкомплекса между «Лесной» и «Черной речкой«.

В договоре, заключенном между девелопером и ВТБ, обговаривается, что средства с кредитным лимитом в 5,6 млрд рублей предоставляются компании до конца 2023 года. Возведение жилой части комплекса «Terra» планируется завершить в третьем квартале 2022 года. Об этом сообщается в пресс—релизе строительной компании.

РСТИ собирается реализовать проект жилого комплекса бизнес—лайт класса, который будет располагаться прямо напротив Пионерского сада. Предполагается, что на территории разместится три дома с общей жилой площадью 68 тысяч квадратных метров, а также детский сад.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о намерении девелопера RBI построить ЖК на пересечении проспекта Большевиков и улицы Крыленко.