Страховщикам придется выплатить $46 млн за посадку в кукурузном поле

Страховщикам придется выплатить $46 млн за посадку в кукурузном поле
Ответственность за произошедшее ляжет на аэропорт Жуковский. Фото: https://pixabay.com/

Экстренное приземление самолета «Уральских авиалиний» на кукурузном поле обойдется «АльфаСтрахованию» в $46 млн долларов страховых выплат.

Такую сумму за невероятное спасение самолета озвучили «Ведомости», ссылаясь на замдиректора «Альфастрахования», Илью Кабачника. Точная сумма выплаты, $46,1 млн, включает в себя стоимость «тела» самолета и его двигателей. Также расходы пойдут на оплату издержек, которые «Уральские авиалинии» понесли из-за аварии: отмена рейсов, необходимость хранения поврежденного самолета и демонтаж с места происшествия.

В эти цифры включена и прибыль, которую могла бы получить авиакомпания от рейсов, несовершенных самолетом.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о жесткой посадке направлявшегося в Симферополь пассажирского Airbus A321 в кукурузном поле, неподалеку от аэропорта Жуковский.

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Страховщикам придется выплатить $46 млн за посадку в кукурузном поле
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