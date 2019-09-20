Укус комара стал смертельным для американца

В среднем за год жертвами вируса становятся семь человек. Фото: https://pixabay.com/

В среднем за год жертвами вируса становятся семь человек. Фото: https://pixabay.com/

Житель штата Мичиган, 64-летний Грегг Макчесни, в результате укуса комара оказался заражен крайне редким заболеванием, приведшим к летальному исходу.

О трагическом событии сообщает Fox News. Мужчина оказался заражен опаснейшим вирусом, переносчиком которого являются комары. Вирус восточного энцефалита лошадей убил совершенно здорового человека за девять дней.

Кроме Грегга Макчесни заболеванию подверглись еще семеро жителей штата. Лишь двоих из них врачам удалось вылечить. Легче всего подвергаются воздействию вируса дети до пятнадцати лет и взрослые старше пятидесяти.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что еще в июле в Соединенных Штатах зафиксировали вспышку этого опасного заболевания, распространителем которого являются комары. Однако на тот момент вирус распространялся во Флориде.