Пожар в торговом центре во Владивостоке разгорелся до тысячи квадратов

Во Владивостоке утром 21 сентября загорелся торговый центр «Максим». Огонь охватил 1 тыс. кв. метров.

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в районе шести утра. В 9:40 по местному времени пожар был локализован.

«В результате происшествия пострадавших нет», — сообщили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю.

С огнем боролись 56 человек личного состава МЧС и 19 единиц техники. Тушение продолжается.

По данным владивостокских СМИ, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Торговый центр «Максим» расположен на проспекте 100-летия Владивостока, 57 между двумя крупными микрорайонами. Жилых домов в непосредственной близости от места пожара нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в здании Дома культуры имени Ленсовета произошел пожар.