«Пожар» в ДК Ленсовета напугал жителей Петербурга

В здании Дома культуры имени Ленсовета произошло возгорание. Однако петербуржцев успокоили, что это были плановые учения.

Сегодня, 18 сентября, в ДК им. Ленсовета, который находится на Каменноостровском проспекте, прибыли пять пожарных машин. Приехавшие якобы по вызову, пожарные отправились «тушить возгорание».

Позже выяснилось, что это плановые учения, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». По сценарию, огонь охватил часть сцены ДК. Пожару присвоили второй ранг сложности. Спасатели должны были предотвратить возникшую угрозу распространения огня.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в результате пожара в жилом здании на улице Федосеенко пострадал один человек. В пятиэтажке загорелась двухкомнатная квартира, находящаяся на втором этаже. Пожарные Калининского района оперативно прибыли на место происшествия.