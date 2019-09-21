В Севкабеле открылась крупнейшая трехмерная панорама о событиях ВОВ

Трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну». Фото: Невский баталист

Трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну». Фото: Невский баталист

В Петербурге 21 сентября начала работу трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну». Она посвящена истории Великой Отечественной войны.

Панораму разместили на территории культурного пространства «Севкабель Порт». Экспозиция занимает восемь залов площадью 2 тыс. кв. метров и воссоздает обстановку военных событий.

«Трехмерная панорама позволит зрителю пройти путь солдата от стен родного дома до рейхстага», — рассказала команда «Невский баталист».

Первые два дня панорама будет работать бесплатно. Увидеть её можно с 15:00 до 19:00 21 сентября и с 12:00 до 19:00 22 сентября.

Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что панорама представит подлинные моменты военного времени и макеты боевой техники. В том числе, Сталинградскую битву и форсирование Днепра.