Сотрудник спецсвязи в Брянске обвиняется в убийстве двух коллег

Мужчина обвиняется в убийстве двух своих сослуживцев, а также хищении оружия и денежных средств в размере семи миллионов рублей.

По информации ТАСС, 31-летний военнослужащий два дня назад, 19 сентября, вечером напал на своих коллег, находящихся на дежурстве в отделе спецсвязи, и застрелил их. Обвиняемый хотел получить деньги, которые должны были быть доставлены специальной связью.

Злоумышленник попытался скрыть следы преступления, забрав записи с камер слежения. Затем он осуществил попытку поджога помещения, которая оказалась неудачной, после чего сбежал.

Вместе с собой преступник забрал семь миллионов рублей. Его задержали вечером 20 сентября. Нарушитель признался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что белорусские пограничники пресекли незаконный ввоз оружия в Россию.