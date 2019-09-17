Белоруссия пресекла ввоз оружия из Украины в Россию

Таможенная служба при содействии КГБ Белоруссии рассекретили схему незаконной переправки оружия из Украины в Россию через Белоруссию.

Сценарий незаконного оборота оружия, поставляемого в Россию из Украины, включал в себя «путешествие» всевозможных видов оружия через территорию Республики Беларусь, затем часть партии отправлялась в Прибалтику, в Литву. Лишь после этого партия прибывала в РФ.

Уже российскими спецслужбами при обыске обнаружено огромное количество стрелкового оружия, автоматов, боеприпасов. Эти подробности появились на телеканале «Беларусь 1», которому дал интервью председатель белорусского Таможенного комитета Юрий Сенько. Он также отметил рост попыток транзита оружия и наркотических веществ через границу.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.