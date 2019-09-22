В Петербурге возбудили уголовное дело из-за фотографий политиков на надгробиях

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за фотографий политиков на надгробиях
На могилах Смоленского лютеранского кладбища в Петербурге появились фотографии депутатов. Фото: Baltphoto/ Анатолий Климов

Траурная акция на Смоленском кладбище стала поводом для страж правопорядка провести обыски у задействованных активистов. Возбуждено уголовное дело.

В результате обысков, проведенных субботним утром, 21 сентября, в отдел был доставлен один из активистов. Через несколько часов его допросили. Как сообщает «Фонтанка», мужчину привлекли как свидетеля по уголовному делу, возбужденному по статье 244 УК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору».

Идея активистов заключалась в том, чтобы приклеить лица известных в стране политиков и телеведущих на безымянные могилы.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у могилы Виктора Цоя был найден избитый мужчина. Петербуржец получил травмы от двух неизвестных, в результате у него диагностировали многочисленные травмы, в том числе черепно-мозговую. Подозреваемые были задержаны

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