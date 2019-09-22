Участок трассы А-120 ввели в эксплуатацию раньше срока в Ленобласти

Работы по ремонту автодороги завершили на два месяца раньше установленного срока. Фото: Baltphoto

Работы по ремонту автодороги завершили на два месяца раньше установленного срока. Фото: Baltphoto

Капитальный ремонт участка федеральной трассы «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Ломоносовском районе Ленобласти начался в мае 2018 года.

Участок автодороги А-120 Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора с 21 по 35-й километра ввели в эксплуатацию заблаговременно. Подрядчик приступил к капремонт участка еще в мае прошлого года, сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

За это время на участке дороги была восстановлена система водоотвода, в частности были заменены водопропускные трубы, устроены ливневая канализация и локальные очистные сооружения. Дорожное полотно было покрыто трещинопрерывающей прослойкой из специальной смеси.

В населенных пунктах были обустроены тротуары и новые автобусные остановки. Также вдоль дороги смонтировали наружное освещение, установили дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение. На проезжую часть была нанесена горизонтальная дорожная разметка. Работы по ремонту автодороги завершили на два месяца раньше установленного срока.

Ранее GazetaSPb сообщала, что завершен ремонт дублера «Скандинавии» в Ленобласти.