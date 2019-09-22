Роспотребнадзор напомнил петербуржцам об осенней вакцинации от клещей

Специалисты петербургского Роспотребнадзора рассказали горожанам о том, когда следует ставить прививки от клещевого энцефалита. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно данным Роспотребнадзора, для защиты от клещевого энцефалита необходимо ставить три прививки с определенными интервалами, поскольку одна вакцинация не сможет защитить человека от последствий укуса клеща.

Эксперты ведомства советуют поставить первую прививку в октябре или ноябре, следующую — спустя 5-7 месяцев и еще одну спустя год после второй вакцины. После чего прививаться необходимо раз в четыре года.

Отмечается, что если соблюдать необходимую схему вакцинации, то ее эффективность составит 95%.

Ранее GazetaSPb сообщала, что от укусов клещей пострадали 1600 петербуржцев в этом году. Наибольшее количество пострадавших — на территории Курортного района.