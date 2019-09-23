Интервью: недвижимость в Петербурге продолжит дорожать

В связи с переходом на эскоу-счета, одними из самых популярных вопросов сейчас застройщику стали: в каком состоянии строительная отрасль, какие прогнозы развития ожидают в 2019-2020 гг.? В интервью GazetaSPb об этом рассказала Светлана Ким, руководитель департамента A-Development холдинга AAG

Светлана, расскажите о последних тенденциях в отрасли строительства?

Масштабные изменения в 2019 году в строительной отрасли связаны с поправками в 214-ФЗ. Если первую половину 2019 года застройщики пытались обосновать возможность достройки реализуемых проектов по старым правилам, то после 1 июля реализуется основная задача – заручиться поддержкой банка для открытия проектного финансирования, разработать и обкатать новые правила привлечения денежных средств дольщиков. На фоне этого, поправки в правила землепользования и застройки и изменения правил установления санитарно-защитных зон кажутся уже не столь значительными.

Каковы прогнозы развития отрасли на 2019-2020 год?

В условиях перехода на новые правила реализации недвижимости, очевидно снижение активности девелоперов на рынке земельных участков и сокращение количества новых проектов. Уже заметна тенденция перепродажи земельных участков. В случае успешного решения проблем переходного периода в строительной отрасли, в 2020 году можно ожидать возобновление активности инвесторов в Северной столице. Пока затоваривания рынка в Санкт–Петербурге нет. Спрос подкрепляется большим числом клиентов из регионов и ежегодно растущим населением Северной столицы.

У компании A-Development какие планы по развитию бизнеса в Петербурге и на Северо-Западе?

Мы продолжим анализировать рынок и оценивать новые участки. До конца года холдинг AAG планирует вывести на рынок 4 новых проекта. Также AAG заинтересована в приобретении прав на земельные участки для реализации проектов жилищного строительства в классах: «комфорт-плюс», «бизнес» и «премиум». Основная задача холдинга — создание уникальных по архитектуре и качественному наполнению объектов, которые бы стали достойным украшением нашего города. Поэтому основным критерием отбора участков под будущие проекты является местоположение, являющееся определяющим фактором при создании жилых домов нашего целевого сегмента.

Какие именно проекты вы выводите на рынок и почему сейчас?

В своих жилых комплексах мы делаем ставку на архитектуру, благоустройство, планировочные решения, инновации и качество строительства с целью повышения уровня комфорта и качества жизни наших покупателей. Предлагая нашим клиентам лучшие решения, мы подчинены одной идее: менять жизнь людей к лучшему и научиться искусству жить. Сейчас на Васильевском острове холдинг AAG уже возводит один объект класса элит – ЖК «Маленькая Франция». Это камерный проект в центре города. Архитектурный облик сочетает образы исторической застройки Петербурга и передовые тенденции современного стиля в строительстве. Также холдинг AAG приобрел участок на 12-й линии Васильевского острова. Здание с переменной этажностью в пять-семь этажей будет включать в себя также жилой аттиковый этаж. В рамках проекта будет представлен инновационный для рынка Санкт-Петербурга формат квартир. В проекте будет реализована концепция «двор без машин», которая предполагает закрытую дворовую территорию с высокоствольными деревьями и ландшафтным дизайном в европейском стиле, а также насыщенную инфраструктуру для будущих жителей. На смежном участке находится историческое здание XIX века – особняк Э. Э. Бремме. Он будет реконструирован по инициативе и за счет холдинга AAG. Данный объект культурного наследия примечателен тем, что это один из двух деревянных архитектурных памятников, сохранившихся на Васильевском острове. Также активно строятся следующие очереди ЖК «Ренессанс», который расположен в Невском районе. Всего в комплексе три очереди, образующие замкнутый квартал с закрытым от машин двором.

Какие сейчас существуют риски развития отрасли строительства и девелопмента?

Логика подсказывает, что результатом поправок в 214-ФЗ будет плавное повышение стоимости жилья на фоне роста финансовых и административных издержек. Стоит также ожидать повышения монополизации рынка за счет того, что крупные застройщики, вероятно, легко перейдут на проектное финансирование, а небольшие компании, которые не смогут обеспечить 10% финансирования проекта за счет собственных средств, вынуждены будут уйти с рынка. Дополнительным сдерживающим фактором развития отрасли сегодня является неопределенность, связанная с прошедшими выборами, формированием новой команды, новых правил. Поэтому девелоперы находятся сейчас в выжидательной позиции. После чего появятся новые люди, новые решения, новые ограничения, новые риски, новые способы минимизировать эти риски.

Биография: Светлана Ким, руководитель департамента A-Development Занимается координацией деятельности, связанной с разработкой и согласованием градостроительной документации и взаимодействием с органами исполнительной власти. Работает с владельцами объектов недвижимости с целью повышения эффективности её использования. До 2009 года работала в дирекции по развитию компании ЮИТ Лентек. Имеет высшее экономическое образование. Опыт работы в сфере недвижимости и строительства более 14 лет.