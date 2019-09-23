Трансформация систем управления компаниями

Сейчас конкурентоспособность компаний напрямую зависит от развития и комплексного внедрения инновационных технологий. Это относится не только к стоимости и качеству продуктов, но также их точному соответствию потребительским предпочтениям и своевременному появлению на рынке. При этом, по мнению Биленко Павла, профессора практики Московской школы управления СКОЛКОВО, вектор технологического развития направлен в сторону создания автономных производственных систем и киберфизических систем управления компаниями.

Даже наиболее развитые экономики мира демонстрируют явную неготовность к переходу на технологические решения в рамках Индустрии 4.0. Главным риском в этих условиях выступает медленная адаптация. Она может привести к уходу с рынка большого количества компаний, сохранявших стабильность на протяжении всех предыдущих циклов, и ликвидацией гигантского массива рабочих специальностей. В то же время группа компаний с глобальным масштабом деятельности, которые ориентированы на осуществление инновационного прорыва, получит значительные преимущества. Подобно тому, как применение станков с числовым программным управлением привело к резкому сокращению рабочих с более низкой квалификацией, цеховой персонал уступит место операторам, управляющим выполнением технологических алгоритмов.

На первый план выйдет быстрый апгрейд выпускаемых цифровых продуктов с возможностями гибкой трансформации под конкретные условия спроса. Возможно, решающую роль в этом сыграют технологии предиктивной аналитики, которые получили известность еще в прошлом веке, но все это время ожидали формирования подходящей производственной платформы, на которой они могли получить реализацию. Само производство будет постепенно переводиться в автономный формат.

В деятельности каждого предприятия можно выделить три основных блока, от эффективной организации которых зависят его перспективы — проектирование, производство и управление. Причем основной фокус делается именно на проектировании и моделировании. Именно на этом этапе закладываются будущие конкурентные преимущества в скорости и продуктивности, а также устраняются факторы, делающие производство сложным и дорогим. Всестороннее усовершенствование структурных элементов каждого из указанных блоков даёт эффекты: рост производительности труда, уменьшение периода, который требуется для вывода продукта в стадию активных продаж при одновременном росте качества и уменьшении себестоимости, видимое ускорение в осуществлении управленческих процессов.

Наиболее передовые в своем классе технологии наряду с инновациями, которые делаются на стыке различных отраслей, обеспечивают создание высокотехнологичных предприятий нового поколения. Они основаны на широком применении новых материалов, 3D-печати и методов цифрового моделирования. Наиболее ярким примером последнего выступает концепция цифрового, или виртуального двойника, объединяющая механизмы разработки продукта, планирование производственных линий, моделирование архитектуры и оснащения производственных помещений и перенесение всего технологического комплекса в реальный мир. Таким образом, у разработчиков появляется уникальная возможность смоделировать продукт, протестировать его, выявить все его особенности и потенциальные конструктивные недостатки, а также провести оперативную адаптацию под актуальные требования конечного потребителя. Тем самым достигается последовательная конвергенция цифрового и физического мира.

Ключевым эволюционным трендом в развитии компании станет освоение киберфизических систем (КФС) — этому помогут специальные образовательные программы, которые активно запускаются в инновационных индустриальных центрах. С одной стороны, внедрение КФС дает ощутимую экономию времени и привлекаемых ресурсов, а с другой — способствует наращиванию объемов производимой продукции. При этом резко снижается количество ошибок.

Однако у перехода на киберфизические системы есть еще одна функция — улучшение взаимодействия с клиентской базой. Комплексное изучение закономерностей спроса, учет их динамики и трансформации, выстраивание нелинейных моделей и оперативная корректировка маркетинговых стратегий требуют принципиально нового подхода к сбору, обработке, систематизации данных, а также эффективному управлению ими.

Для этого необходимо создание цифровых хабов, где будут храниться и анализироваться сверхкрупные объемы информации. Тем самым руководство предприятий получит исключительно ценный инструмент для успешного маневра инвестиционными ресурсами и определения самых перспективных направлений стратегического развития. Помимо прочего, это обеспечивает предпосылки для оперативной оценки результатов деятельности организации и своевременной реакции при аномальных отклонениях.

Структура самих компаний также претерпит изменения. Преимущество получат динамичные гибриды, органично объединяющие преимущества стартапов и классических корпораций. Главное правило успеха на современном глобальном рынке формулируется так: скорость важнее масштаба. Это явление условно называют «сяомизацией». Китай дает пример того, как эффективно сочетаются оперативность, циклопические объемы производства и гибкость в освоении новых продуктовых линеек. Потребительская и технологическая реальность меняется настолько быстро, что традиционные бизнес-модели просто не успевают за ней.

Пока производства, основанные на технологическом цикле предыдущего поколения, проектируются, строятся, запускаются и приступают к выводу своей продукции на рынок, они уже становятся заведомо устаревшими. Компаниям важно не просто реагировать на проявления новой индустриальной среды, но и научиться самостоятельно ее формировать. Именно на это направлены различные форматы пространств-мобилизиторов, где концентрируются важнейшие ресурсы для осуществления инновационного прорыва: кадровые, финансовые, производственные, научные.

Все это должно дополняться инвестированием в передовые образовательные программы. В перспективе ближайших лет данная стратегия станет залогом устойчивого качественного роста не только на корпоративном уровне, но и на уровне национальных и транснациональных экономик.