Руководитль «СпортАвиаСервис» ответит перед судом из-за упавшей на ЛЭП ученицы

Мужчину обвинили в в преступлении по части 1 статьи 238 УК РФ. Фото: Pixabay

Мужчину обвинили в в преступлении по части 1 статьи 238 УК РФ. Фото: Pixabay

Перед судом ответит руководитель парапланерного клуба «СпортАвиаСервис» из-за получения ожогов ученицей во время полета.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года в деревне Углово Всеволожского района Лнобласти. Женщина была допущена к полету при непригодных погодных условиях. При этом ученица не завершила полный курс обучения. Кроме того руководитель не контролировал ее действия по радиосвязи. В результате женщину унесло ветром прямо на линию электропередач, где она получила ожоги.

Как сообщили в северо-западном следственном управлении на транспорте СК РФ, кроме руководящей должности обвиняемый занимался теоретической, практической и летной подготовками.

В результате мужчину обвинили в в преступлении по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в результате неудачного полета женщина получила ожоги обеих рук.