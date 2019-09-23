«Почта России» прокомментировала решение суда о реставрации усадьбы Ломоносова

В результате судебного заседания «Почту России» обязали отреставрировать усадьбу Ломоносова в Петербурге.

Организацию обязали снять камеры видеонаблюдения, кондиционеры и другие устройства с фасада здания. Однако, как сообщили в пресс-службе, предметы являются необходимостью для их организации, и отказаться от них будет затруднительно.

Кроме того компания заявила, что намерена обжаловать решение суда. Представители также добавили, что большая часть устройств расположена не на фасаде, а во внутреннем дворе.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что решение принял Октябрьский районный суд. На выполнение всех работ организации дали два года.