Колпинским заключенным пытались передать мобильники и смарт-часы

Колпинским заключенным пытались передать мобильники и смарт-часы
В учреждении проводится проверка по факту переброса запрещенных предметов. Фото: http://78.fsin.su

Заключенные колпинского СИЗО остались без телефонов и смарт-часов. Девайсы отбывающим наказание перебросили через забор.

Рядом с одним из корпусов силовики увидели черный полиэтиленовый пакет. Внутри лежали четыре свертка, которые были бережно упакованы в прозрачный мягкий поролон. Там оказались сим-карты, зарядные устройства, USB-шнуры и смарт-часы. Кроме того были завернуты мобильные телефоны и наушники.

Как сообщили в УФСИН по городу и области, в учреждении проводится проверка и устанавливаются причастные.

Ранее в GazetaSPb писали, что колпинским заключенным пытались передать смартфоны, спрятав их в мыло.

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