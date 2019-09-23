СКА второй раз проигрывает ЦСКА

СКА второй раз проигрывает ЦСКА
Фото: Официальный сайт СКА

Хозяева уступили по буллитам. Игра завершилась со счетом 2:3.

Встреча состоялась 23 сентября в Санкт-Петербурге. На лед вышли ЦСКА и СКА, матч прошел в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Счет открыл хоккеист Максим Шалунов, который забросил шайбу в петербургские ворота на восьмой минуте. Спасти ситуацию удалось Владимиру Ткачеву уже через две минуты. Прошло еще пару мгновений и снова отличился Шалунов. Счет у СКА снова сравнял Владимир Ткачев. На этом игра не закончилась – по буллитам выиграли москвичи. Победный забросил Линден Вей.

Напоминаем, что это уже второе поражение нашей команды в сезоне. Из десяти матчей СКА проиграл в четырех. Сейчас ребята занимают третье место на Западе, у них в запасе 13 очков.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СКА всухую победил в матче с «Динамо». «Армейцы» одержали победу со счетом 2:0. Голами в матче отметились защитник Давид Рундблад и нападающий Максим Карпов.

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