Наталье Ветлицкой пришлось вернуться в Россию из-за нехватки денег

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая намерена вернуться на родину из Испании спустя много лет. Возвращение на российскую сцену связано с банальной нехваткой денег.

Певица Наталья Ветлицкая, известная жителям России по песням «Посмотри в глаза» и «Половинки» примерно десять лет назад живет за границей, в испанском городке Дения. Там она приобрела шикарный особняк. Как сообщает StarHit, артистка поселилась именно в этом городе, поскольку не хотела повышенного внимания со стороны соотечественников.

Однако спустя десятилетие практически забытая 55-летняя звезда обещает «грандиозное возвращение» на сцену с туром по стране и концертами.

Как сообщают инсайдеры, возвращение певицы на родину произошло из-за проблем с финансами. Отмечается, что у певицы арестовали все ее европейские счета. В Испании, по данным источника, Ветлицкая занималась дизайном, реставрацией мебели и риэлторством.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Дима Билан признал в симпатии к Натальи Ветлицкой.