На Королева прикрыли нелегальный игорный клуб

Полиция Петербурга пресекла деятельность нелегального игорного клуба в Приморском районе. Заведение располагалось в нежилом помещении на проспекте Королева.

С обысками в игорный клуб правоохрантели нагрянули после проверки прокуратуры. В момент проведения оперативно-розыскных мероприятий в клубе находилось более 10 игроков и два администратора.

Сотрудники полиции изъяли игровое оборудование — 28 компьютеров. На каждом из них было установлено программное обеспечение в виде слот-игр, сообщает прокуратура Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные организация и проведение азартных игр». Проводится предварительное следствие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе Петербурга закрыли подпольное казино. Оно вело деятельность в трехкомнатной квартире на проспекте Науки.