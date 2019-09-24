В Петербурге спустя 20 лет починили лифт в доме с приведениями

В Петербурге спустя 20 лет починили лифт в доме с приведениями
Лифт не работал 20 лет. Фото: https://vk.com/mytndvor

Жильцы не могут поверить в это и называют происходящее чудом.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Обо всем рассказали петербуржцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания». Речь идет о доме номер четыре на 7-й Советской улице – там лифт не работал на протяжении долгих 20 лет. Жильцы жаловались на это, ведь в доме проживает много пожилых людей и семей с маленькими детьми. Наконец их претензии услышаны. Торжественное открытие лифта состоялось – его даже украсили шариками.

Напоминаем, что здание включено в перечень объектов культурного наследия как доходный дом Екимова. Его построили в 1906 году.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Боярский пожаловался на отсутствие лифта в Исаакиевском соборе. Он добавил, что подняться по ступеням не составит труда разве что для молодежи. Для них это будет испытанием на выносливость.

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