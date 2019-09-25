Лавров переговорил с Зеленским в Нью-Йорке

Лавров переговорил с Зеленским в Нью-Йорке
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: flickr.com

Глава МИД России Сергей Лавров провел короткие переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Прием в честь глав делегаций был организован от имени американского президента Дональда Трампа. Как отмечает РИА Новости, о краткой беседе Лаврова и Зеленского сообщил дипломатический источник в Нью-Йорке. Собеседник агентства уточнил, что разговор был кратким.

По словам дипломатического источника, глава МИД РФ и президент Украины обсуждали ситуацию вокруг отношений между двумя государствами — Россией и Украиной.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Сергей Лавров подтвердил окончание войны в Сирии. Министр отметил, что Сирия постепенно приходи в норму и возвращается к мирной жизни. По его словам, в стране еще остались отдельные очаги напряженности, но только на территориях, не подконтрольных властям Сирийской Арабской Республики.

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