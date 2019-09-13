Сергей Лавров подтвердил окончание войны в Сирии

Сергей Лавров подтвердил окончание войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: flickr.com

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась».

Министр отметил, что Сирия постепенно приходи в норму и возвращается к мирной жизни. По его словам, в стране еще остались отдельные очаги напряженности, но только на территориях, не подконтрольных властям Сирийской Арабской Республики. В частности очаги остаются в Идлибе и на восточном берегу Евфрата. Об этом он заявил в интервью газете «Труд».

Война в Сирии началась еще в 2011 году. Летом 2015 года президент САР Башар Асад обратился к Москве с просьбой в оказании военной помощи. Российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов с конца сентября 2015 года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что появились подробности гибели российских военных в Сирии. Группа спецназа подорвалась на мине, когда проводила разведку.

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