Появились подробности гибели российских военных в Сирии

Группа спецназа подорвалась на мине, когда проводила разведку.

Журналисты выяснили подробности гибели российских офицеров в Сирии. Известно, что группа спецназа попала на мину.

Восемь человек отправились на боевую разведку на небольшом расстоянии от позиций сирийцев, сообщает РБК 6 сентября. Группу разделили на две части, одна попала на мину, вторая бросилась ей на помощь, после чего прогремел второй взрыв. Предполагается, что три человека погибли, а двое были ранены. Один из погибших служил старшим лейтенантом, и приехал в Сирию из Ростовской области, ему было 27 лет.

Арабское издание Al-Masdar сообщило о гибели девяти российских военнослужащих. В Минобороны опровергли данные о смерти офицеров: ведомство уточнило, что у России нет наблюдательных постов у Джурина в зоне Идлиб.

Ранее GazetaSPb сообщила, что вертолет Минобороны потерпел крушение под Саратовом.