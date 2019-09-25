В метро Петербурга задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали 23 сентября в петербургском метрополитене мужчину, который находился в федеральном розыске.

Как сообщает региональное управление МВД России, задержание произошло примерно в десять часов вечера 23 сентября в метро Петербурга. Мужчина 1975 года рождения, зарегистрированный в Сланцевском районе Ленобласти, был задержан полицией на метрополитене на станции «Международная». Отмечается, что мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей «Применение насилия в отношении представителя власти». Ранее он был неоднократно судим.

Инициатором розыска выступало управление МВД России по Центральному району Петербурга.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в центре Петербурга задержан гражданин, находящийся в международном розыске.