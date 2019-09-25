Петербург номинировали на премию World Travel Awards

Петербург выдвинули на ежегодную премию в области туризма World Travel Awards. Город представлен в четырех номинациях.

Стать лучшим Петербург может в категориях «Ведущее направление для деловых путешествий», «Ведущее городское направление», «Ведущее круизное направление» и «Ведущее культурное городское направление».

«World Travel Awards считается одной из самых узнаваемых и наиболее престижных туристских премий во всём мире», — отметили в комитете по развитию туризма Петербурга.

Победителей выбирают эксперты в области туризма, представители туристских компаний, путешественники и горожане. Голосование проводится в онлайн-режиме на официальном сайте премии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что больше всего туристов и студентов в Петербург приезжает из Китая. Так, за первое полугодие 2019-го в городе побывали 400 тыс. китайцев.