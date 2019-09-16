Китай лидирует по количеству иностранных туристов в Петербурге

Китай лидирует по количеству иностранных туристов в Петербурге
За первую половину года в Петербурге побывали около 400 тысяч туристов из Китая. Фото: pixabay

Действующий губернатор Александр Беглов заявил, что больше всего иностранных туристов и студентов приезжают в Северную столицу из Поднебесной.

В Смольном прошла встреча Александра Беглов с заместителем Генсека Постоянного комитета КПК провинции Шэньси госпожой Хэ Жун. На встрече проходило обсуждение гуманитарного сотрудничества Китая и Северной столицы.

Как рассказал градоначальник, в прошлом году в вузах Петербурга обучались пять с половиной тысяч китайских студентов. А три петербургских вуза открыли сои филиалы в КНР. За первую половину года в Петербурге побывали около 400 тысяч туристов из Китая. Уточняется, что увеличению турпотока поспособствовало прямое авиасообщением с Китаем.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербургские вузы принимают китайских студентов из вузов Украины.

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