В центре Петербурга за счет туристов отремонтируют 255 домов

В историческом центре Петербурга за счет туристского сбора проведут капитальный ремонт 255 зданий. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

«Перекладывать стопроцентно на жителей бремя реставрации было бы неправильно и несправедливо», — отметил он.

Власти подготовили специальную программу, которая на первом этапе включает 255 домов. Финансировать инициативу будут прежде всего за счет туристского сбора.

Беглов подчеркнул, что капитальный ремонт исторических зданий должен включать установку лифтового оборудования и замену систем водоснабжения и отопления. При реставрации также должна быть внедрена система «холодный чердак», призванная не допустить образование наледи на крышах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Адмиралтейском районе в 2019 году планируется выполнить капитальный ремонт на 334 объектах.