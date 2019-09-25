Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях зимой

Южане будут мерзнуть, а вот в других регионах будет непривычно тепло. Фото: Pixabay.com

Южане будут мерзнуть, а вот в других регионах будет непривычно тепло. Фото: Pixabay.com

Подробный прогноз пока не опубликовали, он будет готов в конце сентября.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС. В некоторых регионах России будет аномально тепло: температура поднимется выше обычного на Севере, в Европейской и Азиатской частях страны. А вот южанам придется померзнуть – их погода будет испытывать на прочность в период с октября по март. Пока что это все подробности, известные на данный момент.

Напоминаем, что синоптики до этого уверяли, что ничего сверхъестественного от зимы ждать не приходится – не будет ни слишком тепло, ни слишком холодно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржцев предупредили о колебаниях атмосферного давления. В ночное время ожидается снижение температуры до нуля.