Петербуржцы обсуждают туман на проспекте Ветеранов

Они выкладывают фотографии и рассуждают о том, что вид из окна напоминает фильм ужасов.

Снимки появились в социальных сетях 25 сентября ночью. Видеозаписью в том числе поделился Telegram-аккаунт «Аварийный Петербург». На ней видно, что улица окутана плотным туманом – сквозь него едва можно разглядеть деревья, фонари и мерцающий свет фонарей. Местные жители шутят, что все это жутко напоминает Сайлент Хилл.

Напоминаем, что в среду паром окутало улицы Выборга – город тоже стал похож на известный населенный пункт из хоррора. Там произошла коммунальная авария в связи с началом отопительного сезона.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях зимой. В некоторых регионах России будет непривычно тепло: температура поднимется выше обычного на Севере, в Европейской и Азиатской частях страны. А вот южанам придется померзнуть – их погода будет испытывать на прочность в период с октября по март.