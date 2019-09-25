Ученые убеждены: грязный воздух связан с развитием психических расстройств

Санкт-Петербург оказался среди городов России, лидирующих по загрязнению воздуха диоксидом азота, который может привести к параличу системы дыхания. Фото: pixabay

Санкт-Петербург оказался среди городов России, лидирующих по загрязнению воздуха диоксидом азота, который может привести к параличу системы дыхания. Фото: pixabay

Не зря в больших городах многие жители жалуются на плохое самочувствие.

К выводам пришли американские и датские ученые, который поделились результатами наблюдений в научном издании. В их исследовании приняли участие 150 миллионов человек, проживающих в двух разных странах. Выяснилось, что биполярное расстройство личности, депрессия и другие психические расстройства часто встречаются у людей, проживающих в городах с грязным воздухом. Получается, на их развитие влияет не только генетика, но и состояние окружающей среды – в том числе качество воды и воздуха.

Теперь эксперты планируют продолжить исследование, чтобы выявить все причины. Они также напомнили, что грязный воздух часто становится причиной высокой смертности.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые выяснили, что бессонные ночи грозят здоровью кишечника. Нарушение режима приводит к уменьшению клеток ILC3 в кишечнике. Это, как показал эксперимент, чревато сильным воспалением и увеличением жировых накоплений в кишечнике.