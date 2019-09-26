Эксперты выразили свое мнение о прививке от гриппа

На прошедшей встрече Экспертного клуба Петербурга обсудили, вредны ли прививки от гриппа, какие к ним существуют противопоказания и как к прививкам относится церковь.

Заведующий научно-организационным отделом НИИ гриппа Минздрава России Игорь Никоноров пояснил, что главным пунктом для отказа от прививок являются возможные аллергические реакции. Нужно внимательно изучать состав каждой вакцины, который является открытой информацией, чтобы избежать последствий.

В целом, вакцинацию на встрече сочли необходимой, как минимум, для детей школьного возраста, сообщает АБН.

Депутат Алексей Цивилев добавил, что возможности и предложения государственной медицины не отстают от частных клиник, а иногда даже превосходят их, и призвал к необходимости развивать к доверие бюджетным учреждениям.

А представитель церкви отметил, что религия и медицина не противопоставлены друг другу и, если прививки полезны, нет никаких религиозных оснований их не делать.

Ранее GazetaSPb сообщала о начале осеннего периода вакцинации против клещевого энцефалита.