Центр спасения животных «Велес» нуждается в помощи

Центр спасения животных &#171;Велес&#187; нуждается в помощи
Один из питомцев центра "Велес". Фото: https://vk.com/veles_spb

Петербуржцев попросили о помощи в карантинном центре диких животных «Велес». В первую очередь, организации необходима еда для питомцев.

Порадовать зверей, содержащихся в «Велесе» можно фруктами, овощами и детскими пюре. Публикация с просьбой о помощи появилась на странице центра «Вконтакте». Помимо вышеперечисленных продуктов животным можно приносить бананы. как свежие, так и сушеные, и сухофрукты: финики, курагу.

Питомцам центра также необходимо мясо и рыба. Отлично подойдут субпродукты из курицы и не речная рыба. Также приветствуются творог, перепелиные яйца и козье молоко. На странице «Велеса» можно найти полный список необходимого. Туда входит не только еда, но и медицинские, бытовые нужды центра.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об открытии государственных приютов для бездомных животных, которые планируется организовать в Ленинградской области.

новости помощь центр велес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СК: Петербуржец ради денег выдавал себя за заслуженного тренера России
Жителям России запретят жарить шашлыки и курить на балконах
Судмедэксперт: Цой мог не спать за рулем в момент смерти
Центр спасения животных «Велес» нуждается в помощи
После ДТП на трассе «Кола» один из водителей был госпитализирован ...
Скончался бывший президент Франции Жак Ширак
Треть гипермаркетов «Карусель» трансформируют в «Перекрестки»
Восемь человек пострадали в пожаре на территории Измайловского кремля