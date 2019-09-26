После ДТП на трассе «Кола» один из водителей был госпитализирован в тяжелом состоянии

В Петербурге произошло серьезное ДТП. Одного из водителей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел сегодня утром, 26 сентября, на 77 км автодороги «Кола». По предварительным данным, водитель за рублем «Газели» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки Chevrolet Aveo.

Как сообщили в УГИБДД МВД России по городу и области, водитель «Газели» получил травмы средней степени тяжести, второй был госпитализирован.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

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