Появилась программа «Фан Променада» на матче «Зенит»-«Бенфика»

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Матч проходит на "Газпром Арене". Фото: ФК "Зенит"

Петербургские футболисты сыграют с «Бенфикой» 2 октября. Болельщиков перед началом игры ждет «Фан Променад».

На официальном сайте клуба появилась подробная информация о программе фестиваля. Встретят болельщиков уличные петербургские коллективы, которые исполнят свои собственные композиции. Также можно будет понаблюдать за художниками, которые с помощью баллончиков с краской создадут пейзажи Северной столицы.

Кроме того, своим выступлением фанатов футбола порадуют актеры Театра им. Ленсовета, которые разыграют этюды из отечественной классики, а также симфонический оркестр.

Полный список мероприятий можно посмотреть на сайте ФК «Зенит».

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что игра «Зенита» с «Локомотивом», которая состоится уже в эту субботу на московской площадке «РЖД Арена», будет транслироваться в прямом эфире телеканал «Матч ТВ».

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