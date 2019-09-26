Появилась программа «Фан Променада» на матче «Зенит»-«Бенфика»

Петербургские футболисты сыграют с «Бенфикой» 2 октября. Болельщиков перед началом игры ждет «Фан Променад».

На официальном сайте клуба появилась подробная информация о программе фестиваля. Встретят болельщиков уличные петербургские коллективы, которые исполнят свои собственные композиции. Также можно будет понаблюдать за художниками, которые с помощью баллончиков с краской создадут пейзажи Северной столицы.

Кроме того, своим выступлением фанатов футбола порадуют актеры Театра им. Ленсовета, которые разыграют этюды из отечественной классики, а также симфонический оркестр.

Полный список мероприятий можно посмотреть на сайте ФК «Зенит».

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что игра «Зенита» с «Локомотивом», которая состоится уже в эту субботу на московской площадке «РЖД Арена», будет транслироваться в прямом эфире телеканал «Матч ТВ».