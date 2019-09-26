Матч «Зенит»-«Локомотив» будет доступен болельщикам в прямом эфире

Встреча московских и петербургских футболистов будет проходить в прямом эфире канала «Матч ТВ».

Игра состоится 28 сентября, в столице на стадионе «РЖД Арена». Матч 11-го тура Российской премьер-лиги посмотрят вместе со зрителями, а также будут комментировать его Георгий Черданцев и Роман Трушечкин.

В этом сезоне «Зенит» и «Локомотив» уже встречались. Тогда игра окончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 2:3. Москвичам принес победу Алексей Миранчук, забивший дубль незадолго до окончания матча.

На данный момент силы располагаются таким образом: «Зенит» занимает первую строчку турнирой таблицы с 23 очками, чуть ниже стоит «Локо», на пятой строчке рейтинга с 20 очками.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о заявлении Александра Медведева, гендиректора «сине-бело-голубых». Он рассказал, что хотел бы, чтобы футболисты оказались в финальном матче Лиги Чемпионов.